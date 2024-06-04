Засновники індустріальних парків отримають безповоротні кошти на інженерно-транспортну інфраструктуру

В Україні засновники індустріальних парків отримають безповоротні кошти на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури або компенсацію витрат на підключення до електромереж.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 4 червня

"Це сума до 150 млн грн, що покриватиме до половини витрат, а для деокупованих територій – до 80% витрат", - розповів Шмигаль.

Він нагадав, що наразі в Україні вже зареєстровано 81 індустріальний парк.

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"Очікуємо, що процес прискориться, і ці майданчики залучатимуть значні обсяги внутрішніх та зовнішніх інвестицій", - зазначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо:

У кінці травня Кабінет міністрів України включив індустріальні парки "Тячів" на Закарпатті та "Сміла" на Черкащині до Реєстру індустріальних парків.

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Економічна правда