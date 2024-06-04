Засновники індустріальних парків отримають безповоротні кошти на інженерно-транспортну інфраструктуру
В Україні засновники індустріальних парків отримають безповоротні кошти на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури або компенсацію витрат на підключення до електромереж.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 4 червня
"Це сума до 150 млн грн, що покриватиме до половини витрат, а для деокупованих територій – до 80% витрат", - розповів Шмигаль.
Він нагадав, що наразі в Україні вже зареєстровано 81 індустріальний парк.
"Очікуємо, що процес прискориться, і ці майданчики залучатимуть значні обсяги внутрішніх та зовнішніх інвестицій", - зазначив прем'єр-міністр.
Нагадаємо:
У кінці травня Кабінет міністрів України включив індустріальні парки "Тячів" на Закарпатті та "Сміла" на Черкащині до Реєстру індустріальних парків.
Економічна правда