В Норвегии вводят новые ограничения для рыболовных судов из РФ

Для рыболовного флота РФ усилят ограничения в трех норвежских портах.

Об этом сообщает The Maritime Executive.

Сообщается, что Норвегия объявила о введении новых ограничений для российского рыболовного флота в трех портах, частично освобожденных от ранее введенных запретов.

Российским рыболовным судам будет разрешен доступ только к определенным терминалам или причалам.

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К этому времени Норвегия закрыла все свои порты для российских судов, за исключением портов Тромсе, Ботсфьорд и Киркенес, которые частично открыты для россиян.

Отмечается, что российские рыболовные суда могли заходить в эти три порта, чтобы выгружать рыбу, менять экипаж и пополнять запасы. Кроме того, суда не имели ограничений на продолжительность пребывания у причала.

По словам министра юстиции Эмили Энгер Мель, полиция и таможня усиливают проверки, потому что Норвегия выдвигает более строгие требования к российским рыболовным судам во время стоянки в порту.

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Теперь время, в течение которого российские суда могут стоять в этих трех портах, будет ограничено максимум пятью рабочими днями или семью днями, если считать выходные и праздники. Кроме того, должно пройти не менее трех дней с момента предыдущего пребывания в порту на материковой части Норвегии.

По распоряжению правительства таможенная служба должна тесно сотрудничать с норвежской государственной полицией, обмениваясь информацией. Военные также должны продолжать контролировать всю морскую деятельность и обмениваться информацией с другими агентствами.

В сообщении добавляют, что соглашение о рыболовстве между Норвегией и Россией остается одной из немногих сфер сотрудничества между двумя странами. Соглашение обеспечивает долгосрочное управление запасами трески и других видов рыбы в Баренцевом море.

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