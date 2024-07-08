Шотландская компания поставляет российский газ в Европу игнорируя призыв правительства

Компания из Глазго, Шотландия, поставляет российский газ в Европу, помогая Путину платить за войну в Украине.

Об этом сообщает The Times, со ссылкой на расследование Sky News.

В сообщении говорится, что фирма Seapeak Maritime Limited, которая базируется в Глазго, является владельцем и оператором пяти гигантских ледоколов, перевозящих топливо из Сибири.

Компания не нарушает никаких законов, запрещающих ей экспортировать газ, который поддерживает кремлевский режим и его военных. Однако она игнорирует призыв шотландского правительства ко всем компаниям разорвать торговые отношения с Россией.

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Фирма в Глазго является частью более широкого глобального бизнеса и, согласно данным британского корпоративного реестра, в конечном итоге принадлежит инвестору в США.

Танкер компании Seapeak под названием Yakov Gakkel один из самых совершенных в мире танкеров для сжиженного природного газа (СПГ) способен перевозить огромные объемы СПГ при низких температурах.

Отмечается, что Европа все еще зависит от России в получении примерно 15% газа, все большая доля которого сейчас поступает морскими путями через танкеры, такие как Yakov Gakkel.

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Напомним:

Россия уже создала теневой флот для переправки своей нефти по всему миру, но сейчас появляется все больше доказательств, что Москва начала создавать флот и для сжиженного природного газа.

Финская государственная компания по поставке газа Gasum больше не будет закупать сжиженный природный газ из РФ. Это произошло после введения 14 пакета санкций ЕС.