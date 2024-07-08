Все разделы
Укр / Рус

Шотландская компания поставляет российский газ в Европу игнорируя призыв правительства

Понедельник, 8 июля 2024, 16:13 - Алексей Артемчук

Компания из Глазго, Шотландия, поставляет российский газ в Европу, помогая Путину платить за войну в Украине.

Об этом сообщает The Times, со ссылкой на расследование Sky News.

В сообщении говорится, что фирма Seapeak Maritime Limited, которая базируется в Глазго, является владельцем и оператором пяти гигантских ледоколов, перевозящих топливо из Сибири.

Компания не нарушает никаких законов, запрещающих ей экспортировать газ, который поддерживает кремлевский режим и его военных. Однако она игнорирует призыв шотландского правительства ко всем компаниям разорвать торговые отношения с Россией.

Реклама:

Фирма в Глазго является частью более широкого глобального бизнеса и, согласно данным британского корпоративного реестра, в конечном итоге принадлежит инвестору в США. 

Танкер компании Seapeak под названием Yakov Gakkel один из самых совершенных в мире танкеров для сжиженного природного газа (СПГ) способен перевозить огромные объемы СПГ при низких температурах. 

Отмечается, что Европа все еще зависит от России в получении примерно 15% газа, все большая доля которого сейчас поступает морскими путями через танкеры, такие как Yakov Gakkel.

Реклама:

Напомним:

Россия уже создала теневой флот для переправки своей нефти по всему миру, но сейчас появляется все больше доказательств, что Москва начала создавать флот и для сжиженного природного газа.

Финская государственная компания по поставке газа Gasum больше не будет закупать сжиженный природный газ из РФ. Это произошло после введения 14 пакета санкций ЕС.

Россия Британия газ война
Реклама:
Материалы по теме
Близкий к Кремлю аналитический центр прогнозирует "тихий кризис" в экономике России 8 июля 2024, 11:31
В Краснодарском крае на вторые сутки потушили пожар на нефтебазе 7 июля 2024, 14:11
Россияне вывезли из оккупированной Донетчины очередную партию украинского зерна – сопротивление 7 июля 2024, 10:00
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте