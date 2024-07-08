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Один из лидеров морских перевозок MSC прибыл в Одессу впервые с февраля 2022 года

Понедельник, 8 июля 2024, 16:18 - Артур Крыжный

Контейнеровоз Levante F одного из мировых лидеров Mediterranean Shipping Co. (MSC) прибыл в одесский порт.

Об этом свидетельствуют данные Marine Traffic.

Судно Levante F под флагом Панамы прибыло в "Контейнерный терминал Одесса" компании HHLA в 13:33 по Киеву из грузинского порта Поти.

Это первый контейнеровоз от мирового лидера - линии MSC, зашедший в украинский порт с начала полномасштабного нападения России.

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Напомним:

Ранее мировой лидер контейнерных перевозок компания MSC отменил первый судозаход от начала полномасштабного вторжения в порт Одесса.

Мировой лидер контейнерных перевозок Maersk Group запускает первый контейнерный сервис в порты Большой Одессы после начала полномасштабной войны.

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Экономическая правда.

порт Одесса транспорт логистика
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