Все разделы
Укр / Рус

Мировой лидер морских перевозок отказался заходить в порт Одесса из-за действий таможни

Вторник, 25 июня 2024, 18:25 - Артур Крыжный

Мировой лидер контейнерных перевозок компания MSC отменил первый судозаход с начала полномасштабного вторжения в порт Одесса.

Об этом сообщила Ассоциация международных экспедиторов Украины.

"Причиной стали безосновательные проверки грузов и затягивание таможенного оформления экспортных контейнеров с сельхозпродукцией на неопределенный период, из-за чего груз блокируется на неопределенный срок, и дорожает из-за дополнительных расходов по хранению и демередж, которые могут достигать $2-3 тыс.", - сказано в сообщении.

В Ассоциации отметили, что такая деятельность работы таможни ставит под угрозу запуск регулярного контейнерного сервиса в порты Большой Одессы. И это при том, что MSC планировала соединить фидерным сообщением Одессу и один из крупнейших турецких средиземноморских хабов - порт Текирдаг.

Реклама:

Напомним:

Мировой лидер контейнерных перевозок Maersk Group запускает первый контейнерный сервис в порты Большой Одессы после начала полномасштабной войны.

Экономическая правда.

Реклама:
транспорт логистика
Реклама:
Материалы по теме
До конца лета проезд в общественном транспорте для школьников Киева будет платным 25 июня 2024, 17:17
Минобновления призвало вернуть все фуры из ЕС для обновления документов  24 июня 2024, 13:44
"Укрзализныця" изменила три маршрута в Польшу из-за ремонта станции 21 июня 2024, 11:21
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте