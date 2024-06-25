Мировой лидер морских перевозок отказался заходить в порт Одесса из-за действий таможни

Мировой лидер контейнерных перевозок компания MSC отменил первый судозаход с начала полномасштабного вторжения в порт Одесса.

Об этом сообщила Ассоциация международных экспедиторов Украины.

"Причиной стали безосновательные проверки грузов и затягивание таможенного оформления экспортных контейнеров с сельхозпродукцией на неопределенный период, из-за чего груз блокируется на неопределенный срок, и дорожает из-за дополнительных расходов по хранению и демередж, которые могут достигать $2-3 тыс.", - сказано в сообщении.

В Ассоциации отметили, что такая деятельность работы таможни ставит под угрозу запуск регулярного контейнерного сервиса в порты Большой Одессы. И это при том, что MSC планировала соединить фидерным сообщением Одессу и один из крупнейших турецких средиземноморских хабов - порт Текирдаг.

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Напомним:

Мировой лидер контейнерных перевозок Maersk Group запускает первый контейнерный сервис в порты Большой Одессы после начала полномасштабной войны.

Экономическая правда.

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