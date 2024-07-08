Фонд гарантирования впервые выставит на аукцион актив банка "Конкорд" в Полтавской области

Впервые на аукцион выставляется актив АО "АКБ "Конкорд", который ликвидируется Фондом гарантирования вкладов.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

По его информации, 11 июля в системе Прозорро.Продажи будут торговаться права требования по кредитному договору, заключенному с юридическим лицом.

В сообщении говорится, что в обеспечение выполнения обязательств перед банком оформлено коммерческую недвижимость, земельные участки, транспорт (тракторы и комбайн зерноуборочный) и основные средства. Среди залогового имущества в частности:

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комплекс нежилых зданий, общей площадью 1719,8 кв м в селе Тукалы Полтавской области;

земельные участки общей площадью 67,9106 га в с/совете Нарижанский, с/совете Горошинский, с/совете Пузыревский и с/совете Октябрьский Полтавской области.

Фонд обращает внимание, на продажу выставлено не залоговое имущество, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке.

Начальная цена лота - 9,9 млн грн.

Торги будут проходить по английской модели аукциона.

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Напомним:

После длительных судебных процессов Фонд гарантирования вкладов физических лиц восстановил контроль над еще одним так называемым "зомби-банком" - ПАО "КСГ БАНК".

Экономическая правда