Фонд гарантирования впервые выставит на аукцион актив банка "Конкорд" в Полтавской области
Впервые на аукцион выставляется актив АО "АКБ "Конкорд", который ликвидируется Фондом гарантирования вкладов.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
По его информации, 11 июля в системе Прозорро.Продажи будут торговаться права требования по кредитному договору, заключенному с юридическим лицом.
В сообщении говорится, что в обеспечение выполнения обязательств перед банком оформлено коммерческую недвижимость, земельные участки, транспорт (тракторы и комбайн зерноуборочный) и основные средства. Среди залогового имущества в частности:
- комплекс нежилых зданий, общей площадью 1719,8 кв м в селе Тукалы Полтавской области;
- земельные участки общей площадью 67,9106 га в с/совете Нарижанский, с/совете Горошинский, с/совете Пузыревский и с/совете Октябрьский Полтавской области.
Фонд обращает внимание, на продажу выставлено не залоговое имущество, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке.
Начальная цена лота - 9,9 млн грн.
Торги будут проходить по английской модели аукциона.
Напомним:
После длительных судебных процессов Фонд гарантирования вкладов физических лиц восстановил контроль над еще одним так называемым "зомби-банком" - ПАО "КСГ БАНК".
Экономическая правда