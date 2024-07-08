Таксисты реже выезжают на заказ из-за опасений по мобилизации

Таксисты в Киеве начали реже выезжать на заказ из-за опасений мобилизации.

Об этом сообщил гендиректор корпоративной и семейной службы трансферов Transflot Виктор Федосюк, передаёт LIGA.net.

После начала полномасштабной войны количество водителей в его компании уменьшилось примерно на 80% и восстановить их число они пока не в состоянии. Иногда Transflot вовлекает в работу посторонних частных перевозчиков. Но сейчас это стало труднее, говорит Федосюк.

"Именно потому, что водители пытаются реже уезжать. Причина – страх перед мобилизацией", – уверен CEO Transflot.

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По наблюдениям Федосюка, недостаток водителей стал более ощутимым после 18 мая, когда вступил в силу закон о мобилизации. Хотя в летний сезон из-за каникул и отпуска свободных машин должно быть больше, пока этого не чувствуется, говорит предприниматель. Он добавляет, что найти водителя тяжелее днем, потому что многие перевозчики работают либо до восьми утра, либо в вечерний час пик, после девяти.

Косвенно подтверждают эту информацию и данные компании по транспортному моделированию "Беспалов ЛАБ", что является официальным дистрибьютором в Украине продукции разработчика GPS-технологий TomTom. Там сообщили об уменьшении трафика в четырех украинских городах в рабочую неделю 20-24 мая на 1-8% по сравнению с неделей 13-17 мая.

"Прогнозирую, что после 16 июля ситуация где-то на две недели еще более обострится. Будут ездить только люди младше 25 лет или старше 60", - считает Федосюк.

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Transflot также столкнулся с мобилизацией сотрудника во время работы. "Водитель стоял у авто, подъехал "бусик" и забрал на ВЛК", – рассказывает предприниматель. Сейчас Transflot ищет работников младше 25 лет.

В платформе сравнения цен на такси Taximer также рассказали об уменьшении количества таксистов в Киеве.

В то же время, как пишет издание, в компании Uklon не ощутили влияния вступления в силу закона о мобилизации на рынок такси. Согласно их данным, после 18 мая "были незначительные колебания в активности партнеров". Но уже через неделю показатели вернулись в норму.

Напомним:

После мобилизации 27% работников "Киевгорсвета" нехватка кадров на предприятии составляет 14%.