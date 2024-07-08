Орбан хочет закрыть бюджетную дыру спецналогами для банков: акции и валюта уже среагировали

Венгерские акции и валюта упали после того, как правительство премьер-министра Виктора Орбана снова прибегло к тактике введения специальных налогов на банки и другие отрасли, чтобы закрыть дыры в бюджете.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Венгрия опубликовала новые данные, свидетельствующие о дальнейшем росте дефицита бюджета. Правительство продолжает бороться с фискальным кризисом даже после повышения целевого показателя дефицита на 2024 год до 4,5% валового внутреннего продукта и замораживания некоторых государственных инвестиций.

Акции OTP Bank Nyrt. упали на 2,3%, а форинт (валюта Венгрии) подешевел на 0,5% по отношению к евро после того, как министр Кабинета министров Гергей Гуляс заявил, что Венгрия добавит налог на операции банков с иностранной валютой и повысит сбор за транзакции. Основной фондовый индекс BUX упал на 1,3%, что стало одним из худших показателей по всему миру в понедельник.

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Согласно данным, опубликованным Министерством финансов страны, бюджетный дефицит увеличился на 108 миллиардов форинтов в июне до 2,66 триллиона форинтов (7,3 миллиарда долларов США) за первые шесть месяцев.

Это больший дефицит, чем правительство изначально планировало на весь год после того, как резко выросли процентные выплаты по долгу.

Министерство обвинило в экономических проблемах негативное влияние войны в соседней Украине, добавив, что оно стремится достичь целевого показателя дефицита в 4,5%.

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Чтобы преодолеть дефицит, администрация сохранит текущие уровни налогов на непредвиденные доходы банков, энергетических компаний и компаний с иностранным капиталом, несмотря на предыдущие обещания их снизить. Гуляс заявил, что правительство ожидает получить 400 миллиардов форинтов от объявленных сегодня мер.

Напомним:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планирует заставить организации, которые он считает, что финансируют войну в Украине, покрыть расходы на штраф, который Европейский Союз наложил на страну за несоблюдение политики предоставления убежища.

Экономическая правда.