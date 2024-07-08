Microsoft своим работникам в Китае использовать iPhone для работы и отказаться от Android

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Компания заблокирует корпоративный доступ для Android в Китае, ведь для компании не хватает мобильных сервисов Google в стране.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что корпорация Microsoft сообщила своим сотрудникам в Китае, что с сентября они смогут использовать для работы только iPhone, фактически отрезав устройства на базе Android от рабочего места.

Производитель программного обеспечения для Windows - Microsoft стандартизирует кибербезопасность сотрудников.

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Отмечается, что американская компания вскоре потребует от китайских сотрудников использовать только устройства Apple Inc. для подтверждения личности при входе в систему на рабочих компьютерах или телефонах.

Эта мера, являющаяся частью глобальной инициативы Microsoft "Безопасное будущее", коснется сотен работников на всей территории Китая и имеет целью обеспечить, чтобы все сотрудники использовали менеджер паролей Microsoft Authenticator и приложение Identity Pass.

В сообщении говорится, что этот шаг подчеркивает фрагментарную природу магазинов приложений для Android в стране и различия между китайской и иностранной мобильными экосистемами.

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В отличие от магазина Apple для iOS, Google Play недоступен в Китае, поэтому местные производители смартфонов, такие как Huawei Technologies Co. и Xiaomi Corp. используют собственные платформы.

Microsoft решила заблокировать доступ с этих устройств к своим корпоративным ресурсам, поскольку им не хватает мобильных сервисов Google в стране, говорится в сообщении.

Напомним:

Компания-производитель чипов Nvidia стала самой дорогой компанией мира, обогнав технологическую компанию Microsoft.