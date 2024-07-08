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"Украинская биржа" остановила работу из-за аннулирования лицензий

Понедельник, 8 июля 2024, 11:54 - Алексей Артемчук

8 июля торги на "Украинской бирже" не будут проводиться, ведь ее лицензии аннулированы.

Об этом сообщает пресс-служба "Украинской биржи".

"Сообщаем вам, что биржей подано в Киевский окружной суд города Киева исковое заявление о признании противоправным и отмене Постановления НКЦБФР от 5 июня 2024 года о применении мер воздействия контрольного характера в виде аннулирования лицензий", – говорится в заявлении пресс-службы. 

Также биржей подано в суд заявление об обеспечении иска путем приостановления действия Постановления НКЦБФР от 5 июня 2024 года о применении мер воздействия контрольного характера до вступления судебного решения по делу в законную силу.

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По состоянию на утро 8 июля не известен результат рассмотрения судом заявления об обеспечении иска, поэтому 8 июля, торги не проводятся.

Напомним:

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) лишила АО "Украинская биржа" лицензии. Соответствующее решение было принято 5 июня.

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29 апреля акционеры фондовой биржи ПФТС проголосовали за аннулирование имеющихся у нее лицензий на организацию торгов ценными бумагами и финансовыми инструментами.

биржа Украина
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