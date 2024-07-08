Энергетики отменили графики отключения света в понедельник до 14:00

"Укрэнерго" из-за снижения потребления уменьшило объемы ограничений, - до 14:00 графики отключений отменены для всех областей.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" зафиксировал потребление ниже прогнозного уровня. Снижение потребления утром после выходных и накопленный резерв в системе позволили уменьшить объем ограничений. А с 10:30 до 14:00 ограничения будут отменены для всех регионов Украины", - говорится в сообщении.

На вечер, с ростом потребления и температуры воздуха, ожидается увеличение объема ограничений. По прогнозу, с 19:00 до 22:00 облэнерго будут применять 4 очереди графиков отключений одновременно.

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В остальные часы суток - по всей Украине будут действовать 3 очереди отключений.

Напомним:

Ранее сообщалось, что графики почасовых отключений в понедельник 8 июля планируют применять в течение всех суток.

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Экономическая правда.