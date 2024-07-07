У понеділок графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть впродовж доби
Графіки погодинних відключень у понеділок 8 липня планують застосовувати впродовж усієї доби.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
У Києві, Київській, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській областях висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 14:00 і до кінця доби.
Критична інфраструктура працюватиме без відключень. У разі зміни графіків, про це повідомлятимуть окремо.
За повідомленням "Укренерго", з 00:00 до 14:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 – чотири черги.
В інші години будуть застосовуватись три черги відключень одночасною. Відключення застосовують через зростання споживання, за результатом підвищення температури.
Нагадаємо:
Графіки погодинних відключень у неділю 7 липня застосовували з 00:00 до 07:00 та з 16:00 до 24:00.
Економічна правда