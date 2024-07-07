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Израиль не планирует повышать ставки из-за продолжающейся войны

Воскресенье, 7 июля 2024, 18:00 - Владимир Туник-Фриз

Экономисты единодушны в том, что ключевая ставка будет сохранена на уровне 4,5% в понедельник. Центральный банк ограничен более быстрой инфляцией, военным риском и паузой ФРС.

Об этом сообщает Bloomberg.

Центральный банк Израиля намерен удерживать процентные ставки в четвертый раз подряд, и эта пауза, вероятно, растянется на несколько месяцев на фоне опасений, что боевые действия против региональных боевых группировок ХАМАС и Хезболла могут обостриться.

Одновременно с решением в понедельник центральный банк опубликует новые экономические прогнозы и может пересмотреть апрельский прогноз, согласно которому ключевая ставка составит 3,75% в первом квартале 2025 года.

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"Мы ожидаем, что Банк Израиля будет осторожным и не предложит большее снижение ставки в этом году. Даже в случае улучшения геополитической ситуации инфляционное давление, вероятно, помешает банку снизить ставку", - заявили экономисты Barclays Plc.

Напомним:

В прошлом году израильский оборонный экспорт достиг рекордного уровня, поскольку войны, в том числе в Украине и Газе, поднимают призрак глобальной гонки вооружений.

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Экономическая правда

Израиль инфляция мир
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