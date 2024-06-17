Ізраїльський оборонний експорт б'є рекорди на тлі зростання світових витрат на озброєння

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Минулого року ізраїльський оборонний експорт досяг рекордного рівня, оскільки війни, в тому числі в Україні та Газі, піднімають привид глобальної гонки озброєнь.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зазначається, що військовий експорт зріс на 500 мільйонів доларів з 2022 року до 13,1 мільярда доларів, що вдвічі більше, ніж п'ять років тому, повідомило в понеділок міністерство оборони країни.

Ракети, снаряди і системи протиповітряної оборони склали більше третини продажів. Іншими важливими позиціями були радари і засоби радіоелектронної боротьби. На Азійсько-Тихоокеанський регіон припала майже половина експорту, а на Європу - приблизно третина.

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Одним з найбільших контрактів, підписаних у 2023 році, був контракт на постачання до Німеччини системи протиповітряної оборони дальнього радіусу дії Arrow 3. Ця угода коштує близько 4 мільярдів доларів для державної компанії Israel Aerospace Industries.

Нагадаємо:

Міжнародна кампанія за заборону ядерної зброї (ICAN) в своєму звіті стверджує, що дев’ять держав світу, які мають ядерну зброю, витратили 91,4 мільярда доларів минулого року на модернізацію та розширення ядерного арсеналу.

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Економічна правда.