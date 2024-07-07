В понедельник графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать в течение суток

Графики почасовых отключений в понедельник 8 июля планируют применять в течении всех суток.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

В Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений с 14:00 и до конца суток.

Критическая инфраструктура будет работать без отключений. В случае изменения графиков, об этом будут сообщать отдельно.

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По сообщению "Укрэнерго", с 00:00 до 14:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, с 19:00 до 22:00 - четыре очереди.

В остальные часы будут применяться три очереди отключений одновременно. Отключение применяют из-за роста потребления, по результатам повышения температуры.

Напомним:

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Графики почасовых отключений в воскресенье 7 июля применяли с 00:00 до 07:00 и с 16:00 до 24:00.

Экономическая правда