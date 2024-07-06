У неділю 7 липня графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть вночі та ввечері

Графіки погодинних відключень у неділю 7 липня планують застосовувати з 00:00 до 07:00 та з 15:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

За повідомлення, з 00:00 до 07:00 та з 15:00 до 24:00 одразу діятимуть дві черги відключень.

З 07:00 до 15:00 обмежень не передбачають. Критична інфраструктура працюватиме без відключень.

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Нагадаємо:

У суботу 6 липня вперше за довгий час НЕК "Укренерго" скасовувала погодинні відключення протягом дня. Графіки відключень електроенергії не діяли з 10:00 до 16:00.

Економічна правда

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