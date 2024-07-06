У неділю 7 липня графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть вночі та ввечері
Субота, 6 липня 2024, 17:47 -
Графіки погодинних відключень у неділю 7 липня планують застосовувати з 00:00 до 07:00 та з 15:00 до 24:00.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
За повідомлення, з 00:00 до 07:00 та з 15:00 до 24:00 одразу діятимуть дві черги відключень.
З 07:00 до 15:00 обмежень не передбачають. Критична інфраструктура працюватиме без відключень.
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Нагадаємо:
У суботу 6 липня вперше за довгий час НЕК "Укренерго" скасовувала погодинні відключення протягом дня. Графіки відключень електроенергії не діяли з 10:00 до 16:00.
Економічна правда
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