В Сумской области электроснабжение восстановили для более 100 тысяч потребителей

Энергетики запитали более 100 тысяч абонентов в 348 населенных пунктах, которые за прошедшие сутки обесточивались из-за вражеской атаки на энергообъект.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В субботу 6 июля россияне обстреляли энергетический объект в Сумской области, в результате чего были обесточены более 100 тысяч абонентов в Сумской и Харьковской области. Потребителей в Харьковской области запитали. В НЭК "Укрэнерго" отметили, что на утро 6 июля большей части потребителей вернули электроэнергию.

На утро 7 июля свет вернули абсолютному большинству потребителей, в частности в городе Сумы.

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Из-за вражеских обстрелов остаются без света 3947 абонентов в 59 населенных пунктах.

Напомним:

В воскресенье 7 июля по указанию НЭК "Укрэнерго" графики почасовых отключений электроэнергии не будут применять до 16:00, а не 15:00, как планировали ранее.

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Экономическая правда