Енергетики додали одну годину зі світлом
Неділя, 7 липня 2024, 14:33 -
У неділю 7 липня за вказівкою НЕК "Укренерго" графіки погодинних відключень електроенергії не застосовуватимуть до 16:00, а не 15:00, як планували раніше.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
За повідомленням ДТЕК, за вказівкою "Укренерго", відключення електроенергії почнуть застосовувати на годину пізніше, від передбаченого раніше терміну.
У разі зміни ситуації, про це повідомлятимуть окремо.
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Нагадаємо:
Графіки погодинних відключень у неділю 7 липня планували застосовувати з 00:00 до 07:00 та з 15:00 до 24:00.
Економічна правда
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