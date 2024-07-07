Енергетики додали одну годину зі світлом

У неділю 7 липня за вказівкою НЕК "Укренерго" графіки погодинних відключень електроенергії не застосовуватимуть до 16:00, а не 15:00, як планували раніше.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

За повідомленням ДТЕК, за вказівкою "Укренерго", відключення електроенергії почнуть застосовувати на годину пізніше, від передбаченого раніше терміну.

У разі зміни ситуації, про це повідомлятимуть окремо.

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Нагадаємо:

Графіки погодинних відключень у неділю 7 липня планували застосовувати з 00:00 до 07:00 та з 15:00 до 24:00.

Економічна правда

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