Энергетики добавили один час со светом
Воскресенье, 7 июля 2024, 14:33 -
В воскресенье 7 июля по указанию НЭК "Укрэнерго" графики почасовых отключений электроэнергии не будут применять до 16:00, а не 15:00, как планировали ранее.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
По сообщению ДТЭК, по указанию "Укрэнерго", отключения электроэнергии начнут применять на час позже, от предусмотренного ранее срока.
В случае изменения ситуации, об этом будут сообщать отдельно.
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Напомним:
Графики почасовых отключений в воскресенье 7 июля планировали применять с 00:00 до 07:00 и с 15:00 до 24:00.
Економическая правда
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