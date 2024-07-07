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Энергетики добавили один час со светом

Воскресенье, 7 июля 2024, 14:33 - Владимир Туник-Фриз

В воскресенье 7 июля по указанию НЭК "Укрэнерго" графики почасовых отключений электроэнергии не будут применять до 16:00, а не 15:00, как планировали ранее.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

По сообщению ДТЭК, по указанию "Укрэнерго", отключения электроэнергии начнут применять на час позже, от предусмотренного ранее срока.

В случае изменения ситуации, об этом будут сообщать отдельно.

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Напомним:

Графики почасовых отключений в воскресенье 7 июля планировали применять с 00:00 до 07:00 и с 15:00 до 24:00.

Економическая правда

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Укрэнерго электроэнергия ДТЭК
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