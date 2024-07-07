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Китай в ответ на новые тарифы ЕС ведет антидемпинговое расследование против европейского коньяка

Воскресенье, 7 июля 2024, 12:56 - Владимир Туник-Фриз

Антидемпинговое расследование Китая в отношении европейской коньячной промышленности является реакцией "око за око" на тарифы Европейского Союза на китайские электромобили.

Такое мнение высказал финансовый директор компании Hennessy, владельца коньячной группы LVMH Жан-Жак Гиони, передает Reuters.

В пятницу Китай объявил о планах провести слушания по импорту коньяка в Европу, усилив напряжение в тот самый день, когда вступили в силу временные тарифы Европейской комиссии на электромобили китайского производства.

"Каждый раз, когда где-то в торговом конфликте появляется бешеный шар, есть большая вероятность того, что нам придется вести переговоры, объяснять, что мы не демпингуем, что цена на коньяк является правильной", - сказал Гиони.

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Hennessy и другие европейские производители коньяка примут участие в слушаниях по антидемпинговому расследованию Китая в этой области в Пекине 18 июля

Китай начал расследование в отношении "демпинга" или продажи коньяка по искусственно заниженным ценам в январе после жалобы Китайской ассоциации алкогольных напитков от имени отечественной коньячной промышленности.

Гиони сказал, что торговые войны имеют негативные последствия в экономическом и политическом плане, но добавил, что Европа должна держаться вместе, заявив, что Китай сейчас считает регион слабее, чем США.

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Напомним:

Кабинет министров Германии заблокировал запланированную продажу Volkswagen подразделения газовых турбин китайской компании, при этом министры сослались на соображения безопасности.

Экономическая правда

Китай ЕС алкоголь
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