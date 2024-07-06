В воскресенье 7 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать ночью и вечером
Суббота, 6 июля 2024, 17:47 -
Графики почасовых отключений в воскресенье 7 июля планируют применять с 00:00 до 07:00 и с 15:00 до 24:00.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
По сообщению, с 00:00 до 07:00 и с 15:00 до 24:00 сразу будут действовать две очереди отключений.
С 07:00 до 15:00 ограничений не предусматривают. Критическая инфраструктура будет работать без отключений.
Реклама:
Напомним:
В субботу 6 июля впервые за долгое время НЭК "Укрэнерго" отменяла почасовые отключения в течение дня. Графики отключений электроэнергии не действовали с 10:00 до 16:00.
Экономическая правда
Реклама:
Реклама:
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе: