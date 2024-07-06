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В воскресенье 7 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать ночью и вечером

Суббота, 6 июля 2024, 17:47 - Владимир Туник-Фриз

Графики почасовых отключений в воскресенье 7 июля планируют применять с 00:00 до 07:00 и с 15:00 до 24:00.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

По сообщению, с 00:00 до 07:00 и с 15:00 до 24:00 сразу будут действовать две очереди отключений.

С 07:00 до 15:00 ограничений не предусматривают. Критическая инфраструктура будет работать без отключений.

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Напомним:

В субботу 6 июля впервые за долгое время НЭК "Укрэнерго" отменяла почасовые отключения в течение дня. Графики отключений электроэнергии не действовали с 10:00 до 16:00.

Экономическая правда

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электроэнергия Укрэнерго энергетика
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