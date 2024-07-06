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Киев восстановил две трети собственных генерирующих мощностей после ракетных обстрелов - Пантелеев

Суббота, 6 июля 2024, 17:03 - Владимир Туник-Фриз

В Киеве уже восстановили большинство генерирующих мощностей, которые были повреждены или уничтожены из-за обстрелов россиян.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По результатам обстрелов было повреждено более половины генерирующих мощностей города.

"Мы планируем децентрализовать систему производства электроэнергии и тепла, построив ТЭЦ малой и средней мощности. 

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Кроме того, город развивает кластер автономности объектов в условиях возможного отсутствия электроэнергии. Например, все больницы города оснащены генераторами, также более ста котельных системы централизованного отопления имеют генераторы, 175 бюветов также могут быть оперативно подключены к источникам автономного питания", - сообщил Пантелеев.

Напомним:

Киев предоставит финансово-кредитную поддержку малому и среднему бизнесу в сфере производства генераторов, трансформаторов, электрораспределительной и контрольной аппаратуры, а также аккумуляторов и другого электрического оборудования.

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Экономическая правда

Киев электроэнергия КГГА
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