Київ надасть фінансово-кредитну підтримку виробникам і покупцям генераторів 

Київ надасть фінансово-кредитну підтримку малому та середньому бізнесу у сфері виробництва генераторів, трансформаторів, електророзподільної та контрольної апаратури, а також акумуляторів та іншого електричного устаткування.

За таке рішення проголосував сьогодні, 4 липня, на пленарному засіданні Київради 81 депутат, повідомляє КМДА.

Як зазначив депутат Київради, голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Олександр Бродський, через постійні ворожі обстріли енергетичної інфраструктури виникла значна втрата обсягів генеруючих потужностей, що призвела до регулярних відключень електроенергії та тривалих перебоїв з енергопостачанням.

"Наразі в Києві малий і середній бізнес потерпає від постійних тривалих відключень електроенергії, що зменшує кількість та якість виробництва необхідних продуктів споживання.

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Це, своєю чергою, призводить до зменшення надходжень до бюджету міста. Тому виникла нагальна потреба в придбанні підприємцями альтернативних джерел енергії для підтримки безперебійного режиму роботи. Відтак місто надасть виробникам і покупцям генераторів фінансово-кредитну підтримку", – наголосив Олександр Бродський.

Відтепер співвласники будинків, поверховістю до шести поверхів, зможуть отримати до 100 тис. грн компенсації, будинків від 7-16 поверхів – до 200 тис. грн компенсації, будинків від 17 поверхів та з даховими або вбудовано-прибудованими котельнями – до 300 тис. грн компенсації.

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