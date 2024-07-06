"Укрэнерго" в субботу на 5 часов отменяет отключение электроэнергии

Впервые за долгое время, НЭК "Укрэнерго" отменяет почасовые отключения в течение дня. В субботу 6 июля графики отключений электроэнергии не будут действовать с 10:00 до 15:00.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Как отмечают в компании, это связано с уменьшением потребления в выходные дни и увеличением выработки солнечных электростанций.

Напомним:

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В субботу 6 июля графики отключений света планировали применять в течение всех суток.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Кабинет министров в ближайшее время представит конкретику относительно программ, которые помогут украинцам во время дефицита электричества.

С 9 по 24 июля во всех областях будут изменены графики отключений: в каждой области в один из дней в течение этих двух недель не будет ограничений.

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Экономическая правда