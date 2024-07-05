Крупнейший банк Дании обвинили в отмывании почти 4 миллиардов долларов российских денег

getty images

Власти Дании выдвинули обвинения в отмывании миллиардов евро из России финской банковской группе Nordea - крупнейшей в Скандинавии по размеру активов.

Об этом сообщает Danmarks Radio.

Подозрительные транзакции на сумму 26 млрд датских крон (3,5 млрд евро, 3,75 млрд долл) были обнаружены в датской "дочке" финского банка в период с 2012 по 2015 год, они связаны с многочисленными российскими клиентами.

Сообщается, что выявленный случай отмывания в банке Nordea является крупнейшим в истории банковского сектора Дании.

Реклама:

В сообщении добавляют, что банк оказался неспособным осуществить адекватный контроль за операциями российских клиентов через свой офис в Копенгагене, а также проигнорировал предупреждения властей Дании.

Финансовый регулятор страны впервые обратился в полицию из-за подозрительных операций Nordea еще в 2016 году.

В прошлом Nordea несколько раз признавала, что в то время в наших системах и процессах борьбы с финансовыми преступлениями были недостатки.

Реклама:

В сообщении говорится, что в апреле 2019 года Nordea написал в своей квартальной отчетности, что банк ожидает получить огромный штраф за неспособность предотвратить отмывание денег.

Отмечается, что Nordea работал в России с 1994 года, а в 2010-х годах его российская "дочка" входила в 30 крупнейших банков страны.

После аннексии Крыма и первой волны западных санкций финская группа Nordea начала постепенно сворачивать российский бизнес, а в 2020 году приняла решение о ликвидации дочерней структуры в РФ.

Дело против Nordea - не единственное серьезное дело об отмывании денег, которое поразило банковский мир Дании.

Напомним:

Danske Bank признался в отмывании денег в пользу россиян: выплатит $2 миллиарда штрафа