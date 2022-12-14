Danske Bank зізнався у відмиванні грошей на користь росіян: виплатить $2 мільярди штрафу

Данський Danske Bank визнав себе винним у шахрайстві і виплатить 2 млрд доларів штрафу, щоб покласти край тривалому розслідуванню США щодо відмивання грошей - у тому числі російських клієнтів - через естонське відділення банку.

Про це пише Bloomberg.

У вівторок найбільший банк Данії визнав себе винним у змові з метою здійснення банківського шахрайства і визнав, що надавав банківські послуги підозрілим клієнтам - в тому числі в Росії - через свою естонську філію, незважаючи на те, що знав про ризики відмивання грошей, йдеться в заяві Міністерства юстиції США.

"Danske працює над подоланням скандалу, який "знищив" топ-менеджмент і призвів до відтоку тисяч клієнтів в результаті одного з найгірших в історії Данії випадків корпоративних зловживань.

Цей випадок залишив шрам на країні, широко відомій своєю фінансовою прозорістю, поповнивши список північноєвропейських кредиторів, включаючи ABN Amro Bank NV і Deutsche Bank AG, які потрапили в пастку проблем з відмиванням грошей", - йдеться у статті.

"Мирова угода завершує справу, яка забрала багато ресурсів, і це дозволить керівництву банку зосередитися на розвитку реального бізнесу", - сказав Єнс Мунк Холст, головний виконавчий директор AkademikerPension, данського пенсійного фонду з активами близько 20 мільярдів доларів США.

"Це буде довгий, важкий шлях, щоб відновити репутацію до рівня, який був до 2018 року", - додав він.

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Скандал був розкритий викривачем в естонському відділенні Danske, який зв'язався з данськими ЗМІ і повідомив, що банк проігнорував ознаки, які вказують на "потенційно злочинні операції" по переміщенню мільярдів доларів на Захід з 2008 по 2017 рік, в тому числі від російських клієнтів.

У 2018 році Danske Bank заявив, що не зміг належним чином перевірити 200 мільярдів євро коштів нерезидентів.

"Протягом багатьох років Danske Bank брехав і обманював банки США, щоб прокачати мільярди доларів підозрілих і злочинних коштів через фінансову систему США", - заявив прокурор Манхеттена Деміан Вільямс.

За його словами, найбільший банк Данії "свідомо нехтував законами США" і "сприяв відмиванню злочинних і підозрілих доходів" через фінансову систему США.

Сума штрафу відповідає резервам, які Danske зарезервував для покриття цієї справи.

Банк, що базується в Копенгагені, заявив, що виплатить Міністерству юстиції США 1,21 мільярда доларів, Комісії з цінних паперів і бірж США 179 мільйонів доларів і Данському спеціальному підрозділу по боротьбі зі злочинністю 4,75 мільярда крон (679 мільйонів доларів США).

Хоча справа Danske була однією з найгучніших, в яку був втягнутий європейський банк за останні роки, вона далеко не єдина.

ABN Amro в 2021 році погодився виплатити 480 мільйонів євро, щоб припинити нідерландське розслідування, яке виявило "серйозні недоліки" в його процесах по боротьбі з відмиванням грошей.

Раніше в цьому році в офісах Deutsche Bank у Франкфурті правоохоронні органи провели обшуки через повідомлення про потенційне відмивання грошей.

Економічна правда