Украинский банк впервые с начала большой войны привлек иностранного инвестора

Нидерландский фонд Good Growth Fund (FGF) стал акционером украинского "Банка Львов".

Об этом сообщает пресс-служба "Банка Львов".

Отмечается, что объем капитала, который инвестирует фонд, составляет 4,5 млн евро.

"Это впервые после начала большой войны украинский банк привлекает иностранные инвестиции.", – говорится в сообщении банка.

Реклама:

Общий прирост капитала "Банка Львов" составил 5,5 миллиона евро. Кроме фонда GGF, еще 1 млн евро внес крупнейший текущий акционер банка - швейцарская компания responsAbility Participations.

Сообщается, что GGF - это нидерландский государственный инвестиционный фонд, который работает в 70 странах мира, инвестирует в более 50 проектов и привлек почти 400 млн евро капитала.

Читайте также: Полтриллиона на войну: когда власть собирается повысить налоги и существует ли альтернатива?

Реклама:

Напомним:

Давление на Райффайзенбанк с целью ослабления его связей с Россией растет, как со стороны США, так и со стороны Европейского Центробанка.

Крупные игроки биржевых торгов китайским юанем - китайские банки, которые продолжают работать с Россией, – покидают Московскую биржу, попавшую под санкции США.