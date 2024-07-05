Украина получила помощь из 14 стран после возобновления российских атак на энергетику
После возобновления российских атак на энергетику в Украину поступило 184 груза гуманитарной помощи в виде энергетического оборудования общим весом 2,3 тыс тонн.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
"Помощь оказали 14 стран, а именно Австрия, Эстония, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Финляндия, Чешская Республика, Швеция, Объединенные Арабские Эмираты", - рассказали в пресс-службе.
Как говорится в сообщении, среди полученного оборудования - трансформаторы, солнечные панели, генераторы, а также электродвигатели, газовые трубы, кабель и другое оборудование, необходимое для проведения ремонтов.
В пресс-службе добавили, что около 1900 тонн из полученного оборудования уже распределено между 57 энергетическими компаниями, которые пострадали от вражеских атак.
Напомним:
5 июля в Украине в результате вражеских обстрелов в Украине обесточивались две шахты, под землей находились 60 человек.
Экономическая правда