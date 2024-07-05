Через обстріли знеструмлювалися підстанції та дві шахти - Міненерго 

В Україні внаслідок ворожих обстрілів в Україні знеструмлювалися дві шахти, під землею перебували 60 людей.

Про це 5 липня повідомляє пресслужба Міненерго.

Як йдеться в повідомленні, в Донецькій області внаслідок ворожого обстрілу на одній з підстанцій загорілося обладнання.

"Знеструмлювалися інші підстанції та приєднані до них побутові споживачі, а також шахта. Під землею були 33 працівники – їх вивели на поверхню. Пожежу ліквідовано, всіх споживачів заживлено", - зазначили в пресслужбі.

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Згідно з повідомленням, через кілька годин внаслідок ще одного обстрілу відключилась інша повітряна лінія обленерго.

"Знеструмлювалися підстанції, приєднані до них побутові споживачі та шахта. Під землею перебували 27 людей – їх вивели на поверхню", - розповіли в Міненерго.

Нагадаємо:

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30 червня у результаті ворожого обстрілу на Донеччині було пошкоджено повітряну лінію системи розподілу електроенергії, у результаті чого знеструмлювались побутові споживачі та шахта.

Економічна правда