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Через обстріли знеструмлювалися підстанції та дві шахти - Міненерго 

П'ятниця, 5 липня 2024, 11:12 - Віктор Волокіта

В Україні внаслідок ворожих обстрілів в Україні знеструмлювалися дві шахти, під землею перебували 60 людей. 

Про це 5 липня повідомляє пресслужба Міненерго. 

Як йдеться в повідомленні, в Донецькій області внаслідок ворожого обстрілу на одній з підстанцій загорілося обладнання. 

"Знеструмлювалися інші підстанції та приєднані до них побутові споживачі, а також шахта. Під землею були 33 працівники – їх вивели на поверхню. Пожежу ліквідовано, всіх споживачів заживлено", - зазначили в пресслужбі. 

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Згідно з повідомленням, через кілька годин внаслідок ще одного обстрілу відключилась інша повітряна лінія обленерго. 

"Знеструмлювалися підстанції, приєднані до них побутові споживачі та шахта. Під землею перебували 27 людей – їх вивели на поверхню", - розповіли в Міненерго. 

Нагадаємо:

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30 червня у результаті ворожого обстрілу на Донеччині було пошкоджено повітряну лінію системи розподілу електроенергії, у результаті чого знеструмлювались побутові споживачі та шахта.

Економічна правда

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