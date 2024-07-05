На приватизационном аукционе стоимость института "Львовдипрокоммунстрой" выросла до 16 миллионов

Сегодня, 5 июля, состоялся онлайн-аукцион по приватизации "Львовского государственного института проектирования коммунального строительства "Львовдипрокоммунстрой".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Как говорится в сообщении, за право собственности на объект соревновались 5 потенциальных инвесторов, цена выросла почти в 32 раза: со стартовых - 504,6 тыс. гривен до победных - 16 млн гривен.

"Новый владелец получит имущественный комплекс площадью 899,2 м². В состав ЕИК входят 6 объектов недвижимого имущества и 39 единиц движимого имущества (оборудование, мебель, инвентарь, компьютерная и офисная техника и т.д.). Также есть два транспортных средства", - добавили в ФГИ.

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"Львовский государственный институт проектирования коммунального строительства "Львовдипрокоммунстрой" не имеет просроченной кредиторской задолженности.

Покупатель имеет 20 рабочих дней со дня формирования протокола о результатах аукциона на оплату предложенной стоимости.

Напомним:

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4 июля состоялся онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса ГП "Государственный проектный институт "Дипроверф" в системе "Прозорро.Продажи". За право собственности соревновались 13 инвесторов, цена выросла в 7 раз: до 107 млн гривен.

Экономическая правда