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В июне международные резервы Украины снизились на 2,9% и составили $37,9 миллиардов 

Пятница, 5 июля 2024, 13:36 - Виктор Волокита
 
GETTY IMAGES

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля, по предварительным данным, составили 37,9 млрд долл. США. В июне они снизились на 2,9%, или на $1,14 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины. 

"Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, которые были частично компенсированы поступлениями от валютных ОВГЗ и международных партнеров", - пояснили в НБУ. 

Так, чистая продажа валюты НБУ в июне составила 2,99 млрд долл. США, уменьшившись по сравнению с маем на 2,7%.   

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За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 444,5 млн долл. США, из которых:

  • 315,7 млн долл. США - обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
  • 73,6 млн долл. США - обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
  • 55,2 млн долл. США - уплата долга перед другими международными кредиторами.

Кроме того, как говорится в сообщении НБУ, Украина уплатила Международному валютному фонду 247,6 млн долл. США.

В то же время на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 2,43 млрд долл. США. Из этой суммы:

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  • 2 021,4 млн долл. США от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility;
  • 407,3 млн долл. США - от размещения валютных ОВГЗ;
  • 3 млн долл. США - от Всемирного банка.

Напомним:

Международные резервы Украины в мае сократились на 7,9%, или на $3,4 млрд - до $39 млрд.

Экономическая правда

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