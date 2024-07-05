Большинство офисных центров готовы к работе в условиях энергодефицита: какие вызовы их ожидают 

Большинство бизнес-центров класса "А" и "Б" готовы к работе в условиях энергодефицита.

Об этом сообщила старший консультант по офисной недвижимости CBRE Ukraine Анастасия Качан, передает "Интерфакс-Украина".

"Качественные бизнес-центры позаботились об обеспечении альтернативного автономного питания для арендаторов еще во время первого этапа блэкаутов. Таким образом, мы можем говорить, что подавляющее большинство объектов класса "А" и "Б" готовы и к нынешним регулярным отключениям", - сообщила Качан.

Для поддержания качественного уровня услуг объекты должны быть обеспечены бесперебойным энергопитанием и интернетом (обычно оптоволоконным), все технические системы зданий также должны функционировать должным образом.

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Несмотря на то, что количество воздушных тревог становится больше, бизнес-центры должны и в дальнейшем заботиться о том, чтобы укрытия были оборудованы всем необходимым для пребывания людей в течение длительного периода времени, в частности поддержанием комфортной температуры воздуха в укрытиях.

Наиболее энергозатратными среди оборудования являются системы кондиционирования и вентиляции. По наблюдениям эксперта, в ряде БЦ при отсутствии электроэнергии эта функция не обеспечивается.

"Если в летний период это вызывает некоторый дискомфорт для резидентов, для некоторых бизнес-центров, где отопление обеспечивается такими системами, из-за отсутствия централизованного электроснабжения, не исключено, что в зимний период поддержание постоянной температуры воздуха для таких объектов может стать вызовом", - отметила Качан.

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Новым вызовом, с которым могут столкнуться бизнес-центры этой зимой, является поддержание питания генераторов, что может быть осложнено долгими периодами отключений.

"Если в зимний период не будут наблюдаться перебои с поставками топлива, которым питаются генераторы, офисная недвижимость будет готова к блэкаутам, а качественные БЦ смогут обеспечить своих клиентов надлежащим уровнем услуг", - отметила Качан.

Что касается активности арендаторов, то ситуация по состоянию на конец июня 2024 года и осенью 2022-зимой 2023 года отличается.

Например, заполненность коворкингов несколько выше, чем была в начале полномасштабного вторжения, которая составляла тогда около 30%. При этом, если сравнивать с блэкаутом 2022-2023 гг., повышенный спрос со стороны новых резидентов из-за регулярных отключений менее выражен, поскольку большинство людей уже самостоятельно обеспечили рабочие процессы при дефиците электроэнергии.

"Мы ожидаем, что спрос на коворкинги и гибкие офисы может несколько возрасти ближе к зимнему периоду 2024 года, однако этот рост не будет соразмерным со спросом, который наблюдался в 2022-2023 годах. Хотя не исключено, что для коворкингов может быть вызовом удовлетворения потребностей в размещении всех временных резидентов", - резюмировала Качан.

Напомним:

Доля продолжительности воздушных тревог во время работы ТЦ в июне 2024 года составила 11,3%, это значительно больше, чем в июне 2023-го (5,3%), но меньше, чем в мае 2024-го (13,6%).

Экономическая правда