Китай наконец-то начал содействовать США в преодолении наркотического кризиса
Из-за кризиса опиоидов в Америке, которые попадают туда преимущественно из Китая, власти КНР закрывают продавцов химикатов и заявляют, что будут регулировать другие прекурсоры опиоидов
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Китай делает предварительные шаги, чтобы помочь разрушить глобальную цепочку поставок, подпитывающую опиоидный кризис в Америке.
Сообщается, что это произошло после усиления критики со стороны США, что его химические заводы частично несут ответственность за смертельное бедствие.
После длительного замораживания совместной антинаркотической работы между странами президент Байден и китайский лидер Си Цзиньпин пообещали возобновить сотрудничество на саммите в Калифорнии в ноябре прошлого года.
С тех пор китайские власти тихо закрыли некоторые магазины по продаже химических веществ-прекурсоров, которые используются мексиканскими картелями для изготовления фентанила, и заявляют, что близки к введению новых правил, которых добиваются США, в отношении трех других химических веществ.
В сообщении говорится, что частные компании в Китае являются одними из основных производителей химических компонентов, используемых для изготовления фентанила, говорят американские чиновники.
Между тем китайская полиция, действуя по данным американской разведки, недавно арестовала подозреваемого, который, по данным США, был причастен к отмыванию денег для мексиканского картеля Синалоа.
Сами по себе эти меры не решат фентаниловый кризис, и американские чиновники продолжают давить на Китай, чтобы он сделал гораздо больше.
По оценкам правительства США, в прошлом году в стране от передозировки наркотиков умерло более 107 000 человек, в том числе около 75 000 от синтетических опиоидов, таких как фентанил.
Хотя количество смертей в 2023 году несколько снизилось по сравнению с предыдущим годом, общее количество смертей от передозировки все еще примерно вдвое больше, чем в 2015 году.
Китайские чиновники, со своей стороны, говорят, что бесконечное регулирование не является ответом на проблему, которая, по их мнению, является следствием неспособности США предотвращать и лечить наркозависимость.
Пекин не решается накладывать слишком много обременительных правил на свою огромную химическую промышленность, особенно когда его экономика пытается найти свою опору.
Напомним, что:
Полиция Эквадора изъяла в порту Мачалы почти 3,2 тонны кокаина, спрятанного в ящиках с бананами. Крупная партия наркотиков готовилась к отправке в Санкт-Петербург.
По словам высокопоставленных чиновников правоохранительных органов США, наркоторговцы решили отмывать деньги через Citigroup, поскольку считали, что этот банк является "более благоприятным", с менее жестким контролем за мошенничеством.