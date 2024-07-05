Китай наконец-то начал содействовать США в преодолении наркотического кризиса 

Из-за кризиса опиоидов в Америке, которые попадают туда преимущественно из Китая, власти КНР закрывают продавцов химикатов и заявляют, что будут регулировать другие прекурсоры опиоидов

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Китай делает предварительные шаги, чтобы помочь разрушить глобальную цепочку поставок, подпитывающую опиоидный кризис в Америке.

Сообщается, что это произошло после усиления критики со стороны США, что его химические заводы частично несут ответственность за смертельное бедствие.

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После длительного замораживания совместной антинаркотической работы между странами президент Байден и китайский лидер Си Цзиньпин пообещали возобновить сотрудничество на саммите в Калифорнии в ноябре прошлого года.

С тех пор китайские власти тихо закрыли некоторые магазины по продаже химических веществ-прекурсоров, которые используются мексиканскими картелями для изготовления фентанила, и заявляют, что близки к введению новых правил, которых добиваются США, в отношении трех других химических веществ.

В сообщении говорится, что частные компании в Китае являются одними из основных производителей химических компонентов, используемых для изготовления фентанила, говорят американские чиновники.

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Между тем китайская полиция, действуя по данным американской разведки, недавно арестовала подозреваемого, который, по данным США, был причастен к отмыванию денег для мексиканского картеля Синалоа.

Сами по себе эти меры не решат фентаниловый кризис, и американские чиновники продолжают давить на Китай, чтобы он сделал гораздо больше.

По оценкам правительства США, в прошлом году в стране от передозировки наркотиков умерло более 107 000 человек, в том числе около 75 000 от синтетических опиоидов, таких как фентанил.

Хотя количество смертей в 2023 году несколько снизилось по сравнению с предыдущим годом, общее количество смертей от передозировки все еще примерно вдвое больше, чем в 2015 году.

Китайские чиновники, со своей стороны, говорят, что бесконечное регулирование не является ответом на проблему, которая, по их мнению, является следствием неспособности США предотвращать и лечить наркозависимость.

Пекин не решается накладывать слишком много обременительных правил на свою огромную химическую промышленность, особенно когда его экономика пытается найти свою опору.

Напомним, что:

Полиция Эквадора изъяла в порту Мачалы почти 3,2 тонны кокаина, спрятанного в ящиках с бананами. Крупная партия наркотиков готовилась к отправке в Санкт-Петербург.

По словам высокопоставленных чиновников правоохранительных органов США, наркоторговцы решили отмывать деньги через Citigroup, поскольку считали, что этот банк является "более благоприятным", с менее жестким контролем за мошенничеством.