В Еквадорі знайшли кокаїн у ящиках з бананами для Росії на 250 мільйонів доларів

Поліція Еквадору вилучила в порту Мачали майже 3,2 тонни кокаїну, захованого в ящиках із бананами. Велика партія наркотиків готувалася до відправки в Санкт-Петербург.

Про це пише російське The Moscow Times із посиланням на місцеве видання Ecuavisa.

Так, влада оцінює вартість товару в $6,3 млн, однак після прибуття в Петербург ціна вантажу збільшилася б до $254,6 млн, зазначає видання.

У межах цієї справи заарештовано двоє людей, включно з директором маркетингової компанії, що стояла за постачанням. За місцевими законами підозрюваним загрожує від 10 до 13 років тюремного ув'язнення.

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Як розповіли в поліції Еквадору, тільки у 2024 році правоохоронці змогли вилучити 140 тонн наркотиків. По всій країні в поточному році було проведено 4769 операцій, пов'язаних із незаконним обігом нарковмісних речовин, під час операцій було заарештовано 6074 людини.

Нагадаємо:

За словами високопосадовців правоохоронних органів США, наркоторговці вирішили відмивати гроші через Citigroup, оскільки вважали, що цей банк є "більш сприятливим", з менш жорстким контролем за шахрайством.

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Економічна правда.