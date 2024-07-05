Предприятия вынуждены повышать зарплаты из-за нехватки работников - НБУ 

Украинские предприятия испытывают нехватку рабочей силы, что давит на зарплаты в частном секторе в сторону увеличения.

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.

"Вместе с повышением социальных выплат и низкой инфляцией это способствует дальнейшему росту реальных доходов населения", - отметили в НБУ.

В обзоре также указали, что количество новых вакансий на сайтах поиска работы практически не изменилось в июне (обычно они сезонно растут, в частности благодаря старту жатвы), а по опросам бизнеса ослабление экономической активности обусловило и уменьшение количества работников по сравнению с маем.

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Однако, как отметили в НБУ, по отдельным профессиям (в частности охрана, строительство, рабочие специальности) наблюдается устойчивое увеличение количества вакансий.

"Количество ищущих работу, измеряемое количеством резюме, незначительно выросло, что в основном отражало влияние сезонности В то же время миграция за границу в мае-июне активизировалась: количество мигрантов выросло до 6.6 млн человек по состоянию на 13 июня 2024 года, по данным ООН, что могло быть связано с дефицитом э/э. Растет и адаптация мигрантов за рубежом, в частности их занятость", - говорится в обзоре НБУ.

Напомним:

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Бизнес второй месяц подряд негативно оценил результаты своей деятельности. В июне индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) снизился до 43.6 с 48.0 в мае.

Экономическая правда