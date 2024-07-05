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Из-за обстрелов обесточивались подстанции и две шахты - Минэнерго 

Пятница, 5 июля 2024, 11:12 - Виктор Волокита

В Украине в результате вражеских обстрелов в Украине обесточивались две шахты, под землей находились 60 человек. 

Об этом 5 июля сообщает пресс-служба Минэнерго. 

В Донецкой области в результате вражеского обстрела на одной из подстанций загорелось оборудование. 

"Обесточились другие подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители, а также шахта. Под землей были 33 работника - их вывели на поверхность. Пожар ликвидирован, все потребители запитаны", - отметили в пресс-службе. 

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Согласно сообщению, через несколько часов в результате еще одного обстрела отключилась другая воздушная линия облэнерго. 

"Обесточились подстанции, присоединенные к ним бытовые потребители и шахта. Под землей находились 27 человек - их вывели на поверхность", - рассказали в Минэнерго. 

Напомним:

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30 июня в результате вражеского обстрела в Донецкой области была повреждена воздушная линия системы распределения электроэнергии, в результате чего обесточивались бытовые потребители и шахта.

Экономическая правда

Минэнергетики шахтеры энергетика
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