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Через обстріли знову знеструмлювалась шахта: під землею перебували 73 працівники

Неділя, 30 червня 2024, 12:34 - Володимир Тунік-Фриз
 
Getty images

У результаті ворожого обстрілу на Донеччині було пошкоджено повітряну лінію системи розподілу електроенергії, у результаті чого знеструмлювались побутові споживачі та шахта.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Після знеструмлення під землею без світла перебували 73 працівники шахти. На ранок 30 червня усіх працівників вивели на поверхню, а енергопостачання було відновлене.

Загалом ситуація у енергосистемі залишається складною, потреби покриваються власною генерацією, а також додатковим залученням аварійної допомоги з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини.

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Нагадаємо:

У неділю 30 червня, графіки погодинних відключень електроенергії, протягом яких можуть вводитись обмеження для різних регіонів країни, будуть діяти протягом усієї доби.

Економічна правда

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