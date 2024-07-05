МВФ обновил негативный сценарий: улучшил прогноз ВВП Украины на 2024 и ухудшил на 2025

Международный валютный фонд (МВФ) по итогам четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF Украины обновил негативный сценарий, в котором сохраняется предположение о более интенсивной войне, которая продлится до конца 2025 года.

Об этом говорится в материалах МВФ, опубликованных на его сайте, передает "Интерфакс-Украина".

Фонд улучшил прогноз ВВП на этот год и одновременно ухудшил его на следующий.

"Теперь предполагается, что шок начнется в третьем квартале 2024 года по сравнению со вторым кварталом 2024 года в третьем пересмотре. Сокращение экономики достигнет 1,7% в 2024 году по сравнению с ростом в базовом сценарии на 2,5-3,5%", - сообщается в материалах МВФ.

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В предыдущем негативном сценарии МВФ оценивал возможный спад экономики Украины в этом году в 4%, но при этом предполагал его прекращение и нулевой рост в следующем году, тогда как теперь Фонд считает, что при негативном сценарии в следующем году экономика Украины сократится еще на 1%.

"Согласно прогнозам, сохраняющийся дефицит энергоресурсов приведет к снижению производства в 2025 году, что повлечет дальнейшее сокращение ВВП на 1% в 2025 году по сравнению с третьим пересмотром", - пояснил МВФ.

Фонд ожидает, что более затяжная война повлияет на экономические настроения, доступность энергоносителей, темпы возвращения мигрантов, потребности в бюджетных расходах и экспортный потенциал.

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В обновленном негативном сценарии оценка дефицита торгового баланса в этом году увеличена на $1,3 млрд - до $34,4 млрд, в следующем году - на $0,7 млрд, до $26,0 млрд по сравнению с соответственно $27,8 млрд и $32,2 млрд в базовом варианте.

Повышена также и оценка дефицита текущего счета с 7,9% ВВП до 8,6% ВВП в этом году и с 1,4% ВВП до 1,7% ВВП в следующем году, тогда как в базовом сценарии эти показатели прогнозируются на уровне соответственно 5,8% ВВП и 6,9% ВВП.

"Дисбалансы на валютном рынке снова выйдут на поверхность и, как ожидается, будут сохраняться дольше ввиду ухудшения показателей экспорта, что приведет к более высокому номинальному обесцениванию в ближайшие годы, прежде чем оно приблизится к базовому тренду", - говорится в материалах.

Согласно им, временное давление на режим управляемой гибкости обменного курса в рамках сценария снижения курса может потребовать повторного введения некоторых мер валютного контроля, использовавшихся ранее во время войны.

С учетом вышеперечисленного в негативном сценарии оценка международных резервов на конец этого года снижена на $1,9 млрд - до $32,5 млрд, на конец следующего - на $3,4 млрд, до $36,6 млрд против $41,8 млрд и $43,0 млрд в базовом сценарии.

Вместе с тем благодаря снижению на этот и следующий год в негативном сценарии оценки дефицита бюджета на 1,0-0,9% ВВП - до 27,4% ВВП и 23,9% ВВП соответственно МВФ улучшил оценку долга на 1,2-1,7% ВВП - до 104,7% ВВП и 121,5% ВВП соответственно.

Что касается инфляции, то ее прогноз в негативном сценарии оставлен прежним: 10% в этом году и 8,5% в следующем против 8% и 7% в базовом прогнозе.

"Риски для прогнозов (как базового, так и негативного) остаются исключительно высокими, а риск затяжной войны вырос со времени третьего пересмотра. Краткосрочные риски внешнего финансирования уменьшились после одобрения США бюджета и пакета военной поддержки, хотя дефицит или задержки могут материализоваться, если властям будет сложно выполнить условия, необходимые для разблокирования выплат из США и/или ЕС", - отмечается в документе.

МВФ добавляет, что риски, связанные с войной - как по продолжительности, так и по интенсивности - представляют собой наибольший риск для базового прогноза. Война может потребовать дополнительных расходов на проведение военных операций в базовом режиме, в частности за счет плановой мобилизации. Длительная и более интенсивная война при отсутствии дополнительной внешней поддержки может потребовать применения неоптимальных мер (например, сокращение государственной помощи или накопление задолженности по расходам), которые могут повлечь социально-экономические потрясения и ухудшение прогноза, отметил Фонд.

Отмечается, что если серьезность потрясений выведет страну за пределы негативного сценария, возможно, потребуется принять дополнительные нетрадиционные меры, и власть имеет обязательства и возможности для их реализации. Например, речь может идти о дополнительном налоге к налогу на доходы физлиц и/или дополнительном налоге на предметы роскоши или акцизах, а также мобилизации внутреннего облигационного финансирования в еще большем масштабе.

Последнее может включать, при необходимости, административные меры к банкам по владению ОВГЗ в оговоренной сумме или минимальный период, дифференцируя банки на основе индивидуальных условий ликвидности. Вторичные покупки НБУ гособлигаций также могут послужить поддержкой первичному рынку, считают в МВФ.

По мнению Фонда, можно рассмотреть такие инструменты, как облигации, привязанные к инфляции или обменному курсу. Наконец, в случае возобновления высокого давления на обменный курс, но при сохранении адекватного уровня резервов, при корректировке позиции денежно-кредитной политики можно было бы рассмотреть определенную комбинацию расширенного валютного контроля, а также активную валютную политику, говорится в материалах.

"В целом, широкомасштабные обсуждения с властями планов действий в чрезвычайных ситуациях во время четвертого обзора еще раз подтверждают, что программа остается надежной даже в случае такого негативного сценария", - повторил Фонд вывод, сделанный и после третьего пересмотра.

Напомним:

Украина получила 2,2 млрд долларов США от Международного валютного фонда.