В Украине растет спрос на коммерческие авто: что покупают больше всего 

В течение июня на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спецавтомобили) было реализовано 1198 авто.

Об этом сообщает Укравтопром.

Согласно сообщению, это на 6% больше, чем в предыдущем месяце.

А по сравнению с прошлогодним июнем, регистрации новых коммерческих авто увеличились на 12%.

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В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:

1️⃣ CITROEN - 291 ед;

2️⃣ RENAULT - 223 ед;

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3️⃣ MAN - 143 ед;

4️⃣ SCANIA - 79 ед;

5️⃣ FORD - 65 ед.

"Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили более 6,2 тыс. новых машин, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщили в Укравтопроме.

Напомним:

В течение июня украинский автопарк пополнили 18,6 тыс подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа.

Экономическая правда