В Украине растет спрос на коммерческие авто: что покупают больше всего
В течение июня на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спецавтомобили) было реализовано 1198 авто.
Об этом сообщает Укравтопром.
Согласно сообщению, это на 6% больше, чем в предыдущем месяце.
А по сравнению с прошлогодним июнем, регистрации новых коммерческих авто увеличились на 12%.
В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:
1️⃣ CITROEN - 291 ед;
2️⃣ RENAULT - 223 ед;
3️⃣ MAN - 143 ед;
4️⃣ SCANIA - 79 ед;
5️⃣ FORD - 65 ед.
"Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили более 6,2 тыс. новых машин, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщили в Укравтопроме.
Напомним:
В течение июня украинский автопарк пополнили 18,6 тыс подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа.
Экономическая правда