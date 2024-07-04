Крупный бизнес за полгода уплатил налогов на 100 миллиардов больше, чем в прошлом году

Крупные налогоплательщики в январе - июне 2024 года уплатили 242,9 млрд грн в общий фонд государственного бюджета, что на 102,0 млрд грн больше, чем в январе-июне 2023 года.

Об этом сообщает Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками, передает Укринформ.

"В целом, в течение января - июня 2024 года плательщиками Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками обеспечен сбор платежей в общий фонд Государственного бюджета в размере 242,9 млрд грн, что в 1,7 раза или на 102,0 млрд грн больше чем в январе-июне 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доля поступлений от крупного бизнеса, обслуживаемого Центральным управлением, по результатам января-июня 2024 года составляет 40,6% от сбора в общий фонд госбюджета по Украине.

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В разрезе основных налогов в январе-июне 2024 года прирост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года обеспечен по: налогу на прибыль в 3 раза или +62,4 млрд грн (поступило 93,5 млрд гривен); дивидендам, начисленным на акции (доли) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность в 2,2 раза или +31,4 млрд грн (поступило 58,6 млрд гривен); налога на добавленную стоимость на 3,5% или +2,0 млрд грн (поступило 58,3 млрд гривен); налога на доходы физических лиц на 27,5% или +3,2 млрд грн (поступило 14,8 млрд гривен); по акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров на 10,1% или +1,1 млрд грн (поступило 11,5 млрд гривен).

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в январе-июне 2024 года составили 21,5 млрд грн, что на 25,3% или на 4,4 млрд грн больше чем за аналогичный период 2023 года.

Напомним:

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В первом полугодии 2024 года в общий фонд местных бюджетов поступило 208,7 млрд грн, что на 40,4 млрд грн больше чем в I полугодии 2023 года.

Экономическая правда