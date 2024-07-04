До місцевих бюджетів надійшло на 40 мільярдів більше, ніж торік: які області у лідерах 

У першому півріччі 2024 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 208,7 млрд грн, що на 40,4 млрд грн більше ніж у І півріччі 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Як йдеться в повідомленні, основними доходами загального фонду місцевих бюджетів у І кварталі були:

115,4 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

33,5 млрд грн – єдиний податок;

18,5 млрд грн – плата за землю;

14,3 млрд грн – податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;

12 млрд грн – акцизний податок;

4,7 млрд грн – податок на нерухоме майно.

"Приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до такого ж періоду 2023 року зафіксовано у таких областях: Миколаївська (+30,5 %), Вінницька (+27,8 %), Закарпатська (+27,6 %), Київська (+27,3), а також у м. Київ (+35,8%)", - розповіли у пресслужбі.

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У міністерстві пояснили, що збільшення доходів у цих областях пов’язано, зокрема, з тим, що у ці регіони перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими рф.

Відповідно, найменший показник доходів виявлено в областях, де проходять активні бойові дії або території яких були чи є тимчасово окупованими рф, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях.

"Завдяки швидкій адаптації до воєнного стану підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування вдалося забезпечити збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на 24 % у порівнянні з І півріччям 2023 року", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо:

За перше півріччя 2024 року гральний бізнес сплатив до бюджету податками 8,4 млрд грн., що у майже 3 рази більше аналогічного періоду 2023 року.

Економічна правда