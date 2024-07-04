Компания одесского депутата покупает фирму, которую контролировало окружение Кернеса

Антимонопольный комитет разрешил ООО "Ростдорстрой" приобрести долю в уставном капитале ООО "Паркинг+", что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

ООО "Паркинг+" основано в Харькове в 2004 году и специализируется на производстве асфальтобетонных смесей, битумной эмульсии, модифицированного битума, а также выполнении "под ключ" всех видов устройства дорожного покрытия, сказано на сайте компании.

Бенефициарами одесского "Ростдорстроя" через австрийскую компанию "Юттема АУ ГмбХ" являются Евгений Коновалов и Юрий Шумахер - депутат Одесского горсовета от партии "Доверяй делам" мэра Одессы Геннадия Труханова.

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Как сообщало издание "Наші гроші", эта фирма заняла третье место в Топ-30 дорожных подрядчиков в 2022-2023 годах с суммой 8,54 млрд грн.

Компания "Паркинг +" с момента появления на тендерах контролировалась окружением мэра Харькова Геннадия Кернеса. После его смерти долю в компании получил его пасынок Родион Гайсинский.

В начале 2021 года учредителями компании были Гайсинский, Любовь Фионова и китайская компания Dragon Investment Development Limited. Затем вместо Фионовой соучредителем стал Роман Быков, известный как основатель региональной харьковской организации партии "Доверяй делам" Геннадия Кернеса и мэра Одессы Геннадия Труханова.

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В октябре 2021 года пасынок Кернеса покинул состав учредителей "Паркинг+".

Напомним:

Антимонопольный комитет оштрафовал компании ООО "ИК "Визерион" и ЧП "Спецтехэкспорт" более чем на 2,9 млн грн за сговор в закупке штор к пассажирским вагонам "Укрзализныци".

Экономическая правда