АМКУ оштрафував компанії на майже 3 мільйони за змову у закупівлі штор для "Укрзалізниці"

Антимонопольний комітет оштрафував компанії ТОВ "ІК "Візеріон" та ПП "Спецтехекспорт" на понад 2,9 млн грн за змову у закупівлі штор до пасажирських вагонів "Укрзалізниці".

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що АМКУ під час розслідування справи встановив обставини, що у своїй сукупності свідчать про вчинення ТОВ "ІК "Візеріон" та ПП "Спецтехекспорт" антиконкурентних узгоджених дій з метою усунення конкуренції між ними під час участі у торгах на закупівлю штор до пасажирських вагонів, проведених "Укрзалізницею".

В АМКУ стверджують, що компанії скоординували свою поведінку компаній під час підготовки та участі в торгах, комунікуючи та обмінюючись між собою інформацією. Відповідно, переможцем у зазначених торгах став "ІК "Візеріон", з яким укладено договір на суму понад 31,6 млн грн.

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За порушення законодавства Комітет наклав на змовників штрафи на загальну суму на понад 2,9 млн грн.

Додається, що згідно із законодавством підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що учасник протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів.

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Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував дві компанії, пов’язані з групою "Приват", за змову на аукціоні з продажу скрапленого газу, який відбувся у квітні 2022 року.

Економічна правда.