АМКУ оштрафував компанії на майже 3 мільйони за змову у закупівлі штор для "Укрзалізниці"
Антимонопольний комітет оштрафував компанії ТОВ "ІК "Візеріон" та ПП "Спецтехекспорт" на понад 2,9 млн грн за змову у закупівлі штор до пасажирських вагонів "Укрзалізниці".
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Зазначається, що АМКУ під час розслідування справи встановив обставини, що у своїй сукупності свідчать про вчинення ТОВ "ІК "Візеріон" та ПП "Спецтехекспорт" антиконкурентних узгоджених дій з метою усунення конкуренції між ними під час участі у торгах на закупівлю штор до пасажирських вагонів, проведених "Укрзалізницею".
В АМКУ стверджують, що компанії скоординували свою поведінку компаній під час підготовки та участі в торгах, комунікуючи та обмінюючись між собою інформацією. Відповідно, переможцем у зазначених торгах став "ІК "Візеріон", з яким укладено договір на суму понад 31,6 млн грн.
За порушення законодавства Комітет наклав на змовників штрафи на загальну суму на понад 2,9 млн грн.
Додається, що згідно із законодавством підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що учасник протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів.
Нагадуємо:
Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував дві компанії, пов’язані з групою "Приват", за змову на аукціоні з продажу скрапленого газу, який відбувся у квітні 2022 року.
Економічна правда.