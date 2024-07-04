Доля воздушных тревог во время работы торговых центров снизилась до 11% 

Доля продолжительности воздушных тревог во время работы ТЦ в июне 2024 года составила 11,3%, это значительно больше, чем в июне 2023-го (5,3%), но меньше, чем в мае 2024-го (13,6%).

Об этом сообщили в Украинском совете торговых центров, передает "Интерфакс-Украина".

В релизе уточняется, что пятерка регионов с наибольшей долей воздушных тревог при работе ТЦ за месяц в целом не изменилась и в июне 2024 года выглядит следующим образом: Харьковская (68,1%), Донецкая (57,6%), Запорожская (23,6%), Днепропетровская (22,3%) и Полтавская (14,9%) области.

В среднем по Украине время вынужденного простоя из-за воздушных тревог достигло 77,6 рабочих дней с начала полномасштабного вторжения, а в июне 2024 года - 3,7 рабочих дней.

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Напомним:

Текущий 2024 год может стать первым годом за долгое время, когда в Украине не откроют ни одного нового ТРЦ из-за роста расходов, нехватки энергоресурсов и недостатка кадров.

Экономическая правда

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