Цены на кофе в мире выросли на 20% из-за жары в Азии

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Мировые цены на кофе выросли примерно на 20% во втором квартале 2024 года на фоне чрезвычайной жары в основных регионах выращивания в Азии.

Об этом сообщает Nikkei Asia.

Отмечается, что фьючерсы на кофе робуста в Лондоне были на 18,1% выше в конце июня 2024 года, чем в конце марта того же года, и 6 июня они достигли исторического максимума в 4394 долл за тонну.

При этом сообщается, что фьючерсы на кофе сорта арабика выросли на 20,6%.

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Основной причиной скачка цен стала жара в Юго-Восточной Азии. С апреля средние температуры воздуха во Вьетнаме, Таиланде и на Филиппинах были выше нормы и достигали 48 градусов по Цельсию.

В сообщении говорится, что во Вьетнаме фермеры столкнулись с засухой, которая может повлиять на осенний урожай. Вьетнам производит около 40% мирового объема зерен робусты, которая используется для приготовления растворимого кофе.

"Урожай сорта робуста в прошлом году был плохим, поэтому цены растут из-за опасений, что второй год подряд урожай будет скудным, и это продолжит жесткий баланс между спросом и предложением", - сказал представитель торгового дома S.Ishimitsu & Co Масанобу Такано.

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Стоимость оптовых поставок робусты в апреле 2024 года выросла на 16,8% - до 1,93 долл за фунт. Таким образом индекс оптовых цен на второй по популярности кофе в зернах достиг самой высокой цены с 1979 года.

Напомним:

Фьючерсы на какао в Нью-Йорке и Лондоне 18 марта поднялись до рекордных значений, подкрепляясь дефицитом предложения после плохого урожая в Западной Африке, одновременно с ростом цен на кофе и сахар.