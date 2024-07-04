Бюджет пополнили на 55 миллиардов от продажи гособлигаций в июне: какова их доходность

Министерство финансов привлекло 55 млрд в эквиваленте от продажи государственных облигаций в июне.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Из проданных облигаций гривневых ОВГЗ было продано на 38,4 млрд грн, а номинированных в долларах - на 407 млн долл. Суммарно было привлечено 55 млрд грн в эквиваленте.

Из общего объема выпущенных ОВГЗ в июне военных облигаций продано на 35,3 млрд грн.

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Средневзвешенная доходность ОВГЗ номинированных в гривне в июне равнялась 15,58%, номинированных в долларе - 4,63%.

По состоянию на 1 июля в обращении находится ОВГЗ более чем на 1,64 трлн грн. Наибольшая доля находится у коммерческих банков (43,4%) и НБУ (41,3%). Далее следуют - юридические лица (9,7%), физические лица (3,6%), нерезиденты (2,0%) и территориальные общины (0,03%).

За первое полугодие 2024 года от размещения облигаций внутреннего государственного займа на аукционах Минфин привлек 251,2 млрд грн.

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Напомним:

Министерство финансов на аукционе по размещению внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) 2 июля привлекло в госбюджет более 9 млрд грн.

Власти Украины рассматривают возможность создания новой фондовой биржи для обеспечения дальнейшего бесперебойного функционирования вторичного рынка государственных облигаций.