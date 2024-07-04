Украинские порты увеличили перевалку грузов на 68% в первом полугодии 2024 года

За первое полугодие 2024 года порты Украины перегрузили на 21,4 тонны грузов больше за первое полугодие 2024 года, по сравнению с 2023.

Об этом сообщает председатель Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев Даниил Гетманцев в Telegram.

Сообщается, что шесть украинских портов суммарно осуществили обработку 52,7 млн тонн грузов против 31,3 млн тонн за аналогичный период 2023 года.

Более 63,5% из этих грузов - продукция агропромышленного комплекса, и уже более 36% - других отраслей, в частности, горно-металлургического комплекса.

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В І полугодии 2023 года мы были ограничены действием Стамбульской зерновой инициативы, которая позволяла транспортировать из трех черноморских портов исключительно аграрную продукцию, которую с самого начала 2023 года постепенно притормаживали россияне.

Гетманцев отмечает, что в I квартале 2023 года удалось вывезти 10,4 млн тонн аграрной продукции, во II квартале - 5,7 млн тонн, а в июле ее реализация остановилась 0,26 млн тонн. Остальное удавалось вытягивать благодаря Дунайскому коридору, но несмотря на рекорды в его использовании он не мог удовлетворить наши потребности в полной мере.

Теперь Украина может отгружать не только агро продукцию, суда могут двигаться свободно и непрерывно, без двукратных досмотров и получения разрешений.

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"Украина и до полномасштабной войны имела экспортно-ориентированную экономику, поэтому стабильная работа портового хозяйства и рост морских перевозок играют ключевое значение для нашего государства." - добавляет в сообщении Гетманцев.

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Напомним:

Турция, Румыния и Болгария начали совместные противоминные операции в Черном море с целью повышения безопасности судоходства, в частности, для украинского экспорта зерна.

С начала года через Одесские порты экспортировали 46 млн тонн товаров, преимущественно агропродукции.