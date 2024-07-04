В местные бюджеты поступило на 40 миллиардов больше, чем в прошлом году: какие области в лидерах 

В первом полугодии 2024 года в общий фонд местных бюджетов поступило 208,7 млрд грн, что на 40,4 млрд грн больше чем в I полугодии 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как говорится в сообщении, основными доходами общего фонда местных бюджетов в I квартале были:

115,4 млрд грн - налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

33,5 млрд грн - единый налог;

18,5 млрд грн - плата за землю;

14,3 млрд грн - налог на прибыль предприятий частного сектора экономики;

12 млрд грн - акцизный налог;

4,7 млрд грн - налог на недвижимое имущество.

"Прирост доходов общего фонда местных бюджетов к такому же периоду 2023 года зафиксирован в таких областях: Николаевская (+30,5 %), Винницкая (+27,8 %), Закарпатская (+27,6 %), Киевская (+27,3), а также в г. Киев (+35,8%)", - рассказали в пресс-службе.

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В министерстве пояснили, что увеличение доходов в этих областях связано, в частности, с тем, что в эти регионы переместились в основном внутренне перемещенные лица и бизнес с территорий, где ведутся или велись боевые действия, или с территорий, которые были или являются временно оккупированными РФ.

Соответственно, наименьший показатель доходов выявлен в областях, где проходят активные боевые действия или территории которых были или являются временно оккупированными РФ, в частности в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях.

"Благодаря быстрой адаптации к военному положению предприятий, органов государственной власти и местного самоуправления удалось обеспечить увеличение доходов общего фонда местных бюджетов на 24 % по сравнению с I полугодием 2023 года", - говорится в сообщении.

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Напомним:

За первое полугодие 2024 года игорный бизнес уплатил в бюджет налогами 8,4 млрд грн, что почти в 3 раза больше аналогичного периода 2023 года.

Экономическая правда