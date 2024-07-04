З податком на виграші треба попрацювати: Гетманцев про зростання податків від грального бізнесу

За перше півріччя 2024 року гральний бізнес сплатив до бюджету податками 8,4 млрд грн., що у майже 3 рази більше аналогічного періоду 2023 року.

Про це повідомив голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"При цьому податок на прибуток збільшився у 7,3 рази до попереднього року, а ПДФО на 26,1% (до речі така розбіжність свідчить, що з податком на виграші треба попрацювати)", - написав Гетманцев.

За його інформацією, у червні галузь сплатила податків у 1,9 рази більше порівняно з червнем минулого року.

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Нагадаємо:

Національний банк України з 22 червня 2024 року заборонив проведення платіжних операцій клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в них за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту.

Економічна правда

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