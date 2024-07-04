В Украине существует риск ускорения роста цен - Минэкономики

Инфляция в Украине в январе-мае 2024 года замедлилась до 2%, что является самым низким показателем за последние годы. Однако, существуют риски роста цен в ближайшем будущем.

Об этом говорится в обзоре Министерства экономики Украины.

"Текущая "вялость" цен стала отражением изменений в структуре экономики во время войны - подавленный потребительский спрос не покрывал постепенное восстановление внутреннего предложения, в том числе за счет высокого урожая 2023 года и импорта, что и обеспечило насыщенность рынка при условии сохранения ограниченных возможностей экспорта", - говорится в обзоре.

В то же время временный профицит предложения лишь частично сдерживает инфляцию, соответственно в те или иные месяцы могут преобладать по своему влиянию другие факторы продовольственного рынка (в частности сезонность), которые и в дальнейшем определяли общий уровень ценового роста, сообщили в министерстве.

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Кроме того, все сильнее ощущается давление со стороны затратных факторов, в частности из-за: вынужденной затратной адаптации бизнеса к работе в условиях ограниченного электроснабжения; подорожания логистики; повышения закупочных цен на сырье; более высоких расходов на содержание персонала, в том числе на обеспечение безопасности труда и тому подобное.

Все это в итоге отразилось как на ускоренном росте цен на товары с более высокой добавленной стоимостью, так и на подорожании услуг, прогнозируют в министерстве.

"Ожидается, что в ближайшей перспективе и в дальнейшем будет преобладать влияние факторов, имеющих инфляционный характер - внутренние цены и дальше будут зависеть как от мирового тренда, учитывая его коррекцию, так и от весомой внутренней себестоимости продукции, сложившейся в результате разрушения значительной части инфраструктурных объектов, потребности в дальнейшем восстановлении поврежденных энергетических объектов и перестройке производственных процессов", - говорится в обзоре.

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Кроме того, стимулировать рост цен будет неопределенность относительно дальнейшего хода войны и вероятное углубление дефицита рабочей силы.

Напомним:

Украинцам стоит готовиться к росту цен на продукты питания из-за перебоев с электроснабжением.

Экономическая правда.